Sui quotidiani di oggi, nelle pagine dedicate alle formazioni romane, si parla molto del futuro di Nicolò Rovella, che la Lazio sta provando a trattenere nonostante sia reduce da una stagione fortemente condizionata dai problemi fisici. Secondo Il Messaggero, infatti, un anno fa il centrocampista "si sarebbe incatenato a Formello", mentre ora non è più così sicuro di rimanere e lo ha detto anche a Gattuso nei primi colloqui. L'ex ct vorrebbe farne un punto fermo, il giocatore aspetta l'eventuale chiamata di una "big".

I tormenti di Rovella e il gradimento di Chivu

"Nicolò ha persino recuperato in anticipo per giocare la Coppa Italia e il finale di campionato, non ha trovato nessuna consolazione con la Lazio, e ora sta riflettendo - si legge sul quotidiano -. C'era già rimasto male la scorsa estate, quando Lotito pensava di venderlo all'Inter a 45-50 milioni (o di inserirlo in uno scambio con Frattesi, tornato guarda caso di moda a gennaio), prima di scoprire il blocco del mercato estivo. Non più a cifre da capogiro, ma il baratto e la telenovela potrebbero tornare di moda, se l'Inter dovesse decidere di rinunciare a Calhanoglu. I tormenti fisici di Rovella non hanno infatti mai intaccato il gradimento di Chivu. Nicolò invece si illude, almeno per il momento, pensando che Sarri possa chiamarlo nella sua nuova avventura a Bergamo".