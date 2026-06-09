Il Corriere dello Sport oggi torna sui numeri del bilancio dell'Inter già sviscerati nei giorni scorsi ma che sottolineano la bontà del lavoro svolto da Oaktree. Nel primo anno di nuova proprietà l'Inter ha infatti ottenuto il primo utile di bilancio in epoca recente con un risultato netto al 30 giugno 2025 di +35,4 milioni. La cavalcata Champions dello scorso anno ha sicuramente aiutato, quest'anno il percorso non è stato simile ma le previsioni di bilancio sono comunque positive: si parla di un +10 milioni di euro.

Sezione: Rassegna / Data: Mar 09 giugno 2026 alle 15:27
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.