L'Inter si avvicina a grandi passi a Oumar Solet, difensore centrale dell'Udinese, e Calcio e Finanza propone come di consueto l'analisi del potenziale mpatto a bilancio dell'operazione che porterebbe a Milano l'ex Salisburgo. L'accordo tra i nerazzurri e il calciatore è ormai blindato: contratto di quattro anni, fino a giugno 2030, a 2,5 milioni di euro netti all’anno. Tra i due club, invece, ballano ancora tre milioni tra i 22 della proposta nerazzurra e i 25 richiesti dai bianconeri, che hanno comunque aperto sostanzialmente alla cessione e nelle prossime settimane il tutto dovrebbe arrivare alla quadra definitiva.
Impatto a bilancio appena sopra i 10 milioni di euro
Venendo al focus della questione, il tesseramento di Solet inciderebbe sul bilancio dell’Inter per oltre 4,6 milioni lordi. A questa cifra si aggiungerà la quota ammortamento relativa al cartellino. Ipotizzando il caso che l’Udinese non si schiodi dai 25 milioni richiesti, la quota ammortamento sarebbe pari a 6,25 milioni. Rimanendo invece sui 22 milioni di euro, la quota sarebbe leggermente più bassa, 5,5 milioni di euro per ognuna delle prossime quattro stagioni. Andando a sommare ingaggio lordo e ammortamento relativo al costo del cartellino, l’operazione Solet per l’Inter avrebbe un impatto compreso tra 10,1 e 10,9 milioni di euro per la stagione 2026/27. Resta da capire a che punto Udinese e Inter troveranno l’accordo definitivo.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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