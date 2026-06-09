Oumar Solet si avvicina sempre di più all’Inter. Come riportato da Sky Sport, il club nerazzurro ha individuato nel difensore dell’Udinese il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato e sta lavorando per arrivare a un accordo definitivo nel più breve tempo possibile.

L’obiettivo della dirigenza è quello di chiudere l’operazione intorno ai 20 milioni di euro più bonus, con una possibile salita fino a un massimo di 22 milioni per accontentare le richieste del club friulano e sbloccare l’affare.

Un profilo già seguito da tempo

Solet è da mesi nella lista degli osservati speciali dell’Inter, che ne apprezza affidabilità, fisicità e capacità di giocare sia da centrale puro che da difensore nel sistema a tre. I contatti tra le parti sono già stati avviati e la sensazione è che la trattativa possa entrare nella fase decisiva.

La stagione a Udine e i numeri

Nell’ultima stagione il difensore francese ha disputato 35 partite in Serie A con la maglia dell’Udinese, diventando un punto fermo della retroguardia di Runjaic. Oltre alla solidità difensiva, ha contribuito anche in fase offensiva con 3 gol, confermando una crescita costante nel campionato italiano.

Arrivato a parametro zero nel gennaio 2025 dopo l’esperienza al Salisburgo, Solet si è rapidamente adattato alla Serie A e rappresenta ora uno dei profili più interessanti per il futuro della difesa nerazzurra.