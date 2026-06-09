Inter e Udinese hanno avviato i primi contatti ufficiali per Oumar Solet, ma tra le parti resta ancora una distanza significativa sulla valutazione del difensore. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’Inter ha ribadito il proprio interesse nel corso di un incontro andato in scena oggi, mettendo sul tavolo una proposta da circa 15-17 milioni di euro più bonus.

Dall’altra parte, l’Udinese mantiene una posizione più rigida e parte da una richiesta intorno ai 30 milioni, una cifra che al momento rende la trattativa ancora in una fase iniziale.

La forbice tra domanda e offerta è dunque ampia, e l’incontro odierno rappresenta solo un primo passo per sondare i margini di manovra e capire le reali possibilità di arrivare a un accordo. Solet, da mesi nella lista dei profili seguiti dall’Inter per rinforzare il reparto difensivo, resta uno degli obiettivi monitorati dalla dirigenza nerazzurra, che però valuta anche altre opzioni sul mercato.