La Coppa del Mondo è la misura attraverso la quale contiamo il passare del tempo: ci ricordiamo il primo Mondiale che abbiamo visto da bambini, i campioni che abbiamo visto crescere, le notti estive trascorse con gli amici a tifare e festeggiare. Se il Mondiale per noi è la misura degli anni e dei cicli che caratterizzano le nostre esistenze, l'Inter è invece il nostro metro quotidiano, quello che ci accompagna ogni giorno e in ogni momento.
Tempi diversi e momenti apparentemente slegati che però nelle estati Mondiali si intrecciano in modo indissolubile data la forte presenza nerazzurra nella storia della rassegna iridata. Tra numeri, giocatori, gol e momenti indimenticabili però c'è una curiosità statistica incredibile che lega l'Inter ai Mondiali di calcio: dal 1982 in avanti almeno un giocatore nerazzurro è sempre sceso in campo nella finale della Coppa del Mondo, una serie record condivisa anche con il Bayern Monaco fino al 2022. Quarant'anni di Mondiali, quarant'anni di emozioni indescrivibili che hanno scandito le nostre vite, quarant'anni che si sono colorati di nerazzurro.
1982: Bergomi, Altobelli (gol), Oriali
1986: Rummenigge (gol)
1990: Brehme (gol), Matthäus, Klinsmann
1994: Berti
1998: Ronaldo, Djorkaeff
2002: Ronaldo (2 gol)
2006: Materazzi (gol)
2010: Sneijder
2014: Palacio
2018: Brozovic, Perisic (gol)
2022: Lautaro
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - News
Altre notizie
- 00:02 UFFICIALE - Mourinho lascia il Benfica, il Real Madrid paga la clausola
- 00:00 Atta...ccare il mercato
- 23:52 Bellucci su Pio Esposito: "Può diventare il futuro dell’Inter e della Nazionale"
- 23:37 Arriva in Italia "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews
- 23:22 Sky - Solet, trattativa avanzata con l’Udinese, si può chiudere a 20 milioni
- 23:07 L'Inter, le finali dei Mondiali e una serie da record: tutti i precedenti
- 22:53 Pavard, futuro lontano dall’Inter: il francese non partirà per il ritiro
- 22:28 GdS - Provedel in pole, la forbice con la Lazio è sottile ma c'è
- 22:13 Facchetti su San Siro: "La convivenza tra Milan e Inter sarebbe bello continuasse"
- 21:58 Lautaro dedica un pensiero a Eriksen: "Forza fratello"
- 21:43 Bergomi elogia Chivu: "L’Inter aveva bisogno di uno come lui, sa valorizzare"
- 21:28 Palestra, ripresi i contatti con l'Atalanta. Ma la trattativa non è semplice
- 21:13 Italia Femminile beffata in Svezia: pari in rimonta e secondo posto nel girone
- 20:58 Sky - Solet ha già detto sì all'Inter, la trattativa può entrare nel vivo
- 20:43 Atletico Madrid, no ai 150 milioni per Julian Alvarez e ironia sui social contro il Real
- 20:28 Ecco perché l'Inter considera Arthur Atta un'alternativa a Curtis Jones
- 20:13 Di Marzio: "Contatti continui per Solet: si tratta, ma c'è distanza"
- 19:58 Trevisani e i suoi top e flop: "Akanji e Chivu promossi, male Sommer"
- 19:43 Valeri: "Giocare contro l'Inter è bellissimo, soprattutto a San Siro. Però..."
- 19:29 Il Real Madrid: "Offerta di 150 milioni per Julian Alvarez, no dell'Atletico"
- 19:14 Al Hilal-Inzaghi, matrimonio già finito? Sondato Vítor Pereira per la panchina
- 18:59 Acerbi, cresce la lista dei club interessati: c'è anche il Sassuolo
- 18:44 Romano: "Inter-Udinese, parte la trattativa per Solet: distanza ancora ampia"
- 18:30 Sneijder compie 42 anni, l'Inter: "Protagonista assoluto del Triplete"
- 18:15 L'ex Inter Andersen allo Sporting: l'Häcken incassa 10 milioni di euro
- 18:00 SI - Incontro con l'Udinese: Solet ha concesso priorità assoluta all'Inter
- 17:55 INTER-PALESTRA, c'è una COSA che mi fa INCA***RE e non è OAKTREE. ESCLUSIVA: NUOVA IDEA da UDINE
- 17:42 Nessuna condizione o richiesta: così Mkhitaryan ha accettato il rinnovo
- 17:28 fcinPalestra, rischio maratona. E in casa Inter permane un dubbio
- 17:14 GdS - L'Inter pronta ad alzare l'offerta per Solet: le cifre
- 17:00 Inter, il guizzo scudetto di Thuram col Parma premiato come gol del mese
- 16:45 UFFICIALE - Palladino non è più l'allenatore dell'Atalanta
- 16:30 Incontro Inter-Udinese: Solet è il prescelto dietro, Atta piano B di Jones
- 16:15 Klinsmann ripensa al grave infortunio del figlio: "Come camminare nella nebbia"
- 16:00 Serie C, ufficiali le date del campionato: il via domenica 23 agosto
- 15:45 L'ex allenatore di Atta: "Vederlo all'Inter sarebbe il top. Chivu ha fatto un grandissimo lavoro"
- 15:27 Oaktree, altro bilancio positivo: si va verso un +10 milioni di euro
- 15:15 L'agente di Esposito: "Inutile creare fantasmi, resterà all'Inter per tanti anni"
- 14:59 FOTO - Baggio e altri tre ex interisti al MSG per Knicks-Spurs
- 14:44 Tardelli: "Il miglior acquisto dell'Inter è stato Marotta. Chivu perfetto"
- 14:30 Zazzaroni: "Inter, Palestra fuori prezzo. Ma la pista non è stata abbandonata"
- 14:16 Gravesen richiama Eriksen: "Dovrebbe pensare al ritiro, ha una famiglia"
- 14:02 Sky - Muharemovic, un altro club si mette in fila: c'è il Bournemouth
- 13:47 Dumfries: "Mondiale, dobbiamo alzare il livello. Ma non sono preoccupato"
- 13:32 fcinIncontro Inter-Udinese, da Solet a Marello fino ad Atta: il punto
- 13:10 Dumfries-Real, lo Smitshoek: "I sogni sono iniziati da noi, siamo orgogliosi"
- 12:56 Costa d'Avorio, Bonny in gol nell'amichevole con il Philadelphia Union II
- 12:42 Sky - Inter-Palestra in standby: al momento non sono in programma rilanci
- 12:28 videoRomani: "Perché non sognare Palestra?". E Marotta sorride
- 12:14 Deschamps: "Esordio Mondiale, non ho ancora deciso i titolari"
- 12:00 videoINTER-PALESTRA: NODO OAKTREE? Sale il PREZZO, pronto il RILANCIO: un PING PONG che ha già stufato
- 11:47 PODCAST - Di Marzio: "Incontro Inter-Dibu a febbraio. Vicario, strategia cambiata perché..."
- 11:22 Scaloni: "Lautaro-Julian insieme? Possibile, ma nel calcio di oggi..."
- 11:20 videoInter premiata a Palazzo Pirelli, Marotta: "Fortunato a essere qui un anno sì e un anno no"
- 11:04 From UK - Jones, valutazione altissima del Liverpool: ecco cosa pensano i Reds
- 10:50 videoAttilio Fontana scherza con Marotta: "A vincere troppo si diventa antipatici"
- 10:36 TS - Vicario, Inter defilata: ora ci pensa la Juve nell'affare Bremer
- 10:22 TS - Provedel-Inter, un bonus per avvicinarsi alla Lazio: il punto
- 10:08 TS - Palestra-Inter, il prezzo resterà alto. E Cocchi non convince la Dea
- 09:54 CdS - Rinnovo e aumento: anche Celik resta con la Roma
- 09:40 GdS - Per Palestra c'è anche il Real: l'Atalanta ha pronto il sostituto
- 09:26 Palestra-Inter, feeling speciale ma non esclusiva. Esce di scena il Newcastle
- 09:12 Eriksen, parola all'esperto: "Ecco perché in Italia non siamo permissivi"
- 08:58 Corsera - Acerbi tentato dall'ipotesi Monza: la proposta dei brianzoli
- 08:44 TS - Jones ha dato la parola a Chivu, ma l'Inter può aspettare: il punto
- 08:30 CdS - Palestra-Inter, pressing di Marotta su Oaktree: manca l'ok al rilancio
- 08:20 TS - Solet, rinnovo e poi Inter. Distanze da limare, ma...
- 08:10 CdS - Jones ha stregato Chivu: può essere il nuovo McTominay
- 08:00 GdS - Palestra-Inter, atteso un nuovo rilancio. Il giocatore è convinto che...
- 00:10 Dumfries: "Real? Adesso non posso parlare, ma sono felice"