La Coppa del Mondo è la misura attraverso la quale contiamo il passare del tempo: ci ricordiamo il primo Mondiale che abbiamo visto da bambini, i campioni che abbiamo visto crescere, le notti estive trascorse con gli amici a tifare e festeggiare. Se il Mondiale per noi è la misura degli anni e dei cicli che caratterizzano le nostre esistenze, l'Inter è invece il nostro metro quotidiano, quello che ci accompagna ogni giorno e in ogni momento.

Tempi diversi e momenti apparentemente slegati che però nelle estati Mondiali si intrecciano in modo indissolubile data la forte presenza nerazzurra nella storia della rassegna iridata. Tra numeri, giocatori, gol e momenti indimenticabili però c'è una curiosità statistica incredibile che lega l'Inter ai Mondiali di calcio: dal 1982 in avanti almeno un giocatore nerazzurro è sempre sceso in campo nella finale della Coppa del Mondo, una serie record condivisa anche con il Bayern Monaco fino al 2022. Quarant'anni di Mondiali, quarant'anni di emozioni indescrivibili che hanno scandito le nostre vite, quarant'anni che si sono colorati di nerazzurro.

1982: Bergomi, Altobelli (gol), Oriali

1986: Rummenigge (gol)

1990: Brehme (gol), Matthäus, Klinsmann

1994: Berti

1998: Ronaldo, Djorkaeff

2002: Ronaldo (2 gol)

2006: Materazzi (gol)

2010: Sneijder

2014: Palacio

2018: Brozovic, Perisic (gol)

2022: Lautaro