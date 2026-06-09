Come anticipato in esclusiva dalla nostra redazione, nella giornata di oggi è andato in scena un summit di mercato (durato circa un'ora) tra l’Inter e l’Udinese in un noto hotel milanese nei pressi della sede nerazzurra di Viale della Liberazione. Nell'incontro il Biscione ha comunicato ai friulani l’intenzione di riscattare in via definitiva Mattia Marello, ma allo stesso tempo hanno confermato al direttore sportivo bianconero Gianluca Nani gradimento per Oumar Solet (ancora nessuna trattativa avviata in maniera concreta, in attesa di offerte ufficiali) e chiesto informazioni su Arthur Atta, che secondo Sky Sport rappresenta la prima alternativa a Curtis Jones del Liverpool.

Ancora nessuna offerta ufficiale, ma l'Inter è la priorità di Solet

I colleghi di Sportitalia confermano la versione di FcInterNews.it, ovvero che la trattativa tra i due club non è ancora entrata nel vivo vista la mancanza (almeno per il momento) di offerte ufficiali sulle quali si sta ragionando. Un aspetto di rilevante importanza è comunque emerso: l'Inter è la priorità del possente difensore francese. "Nel contatto odierno tra Inter e Udinese i nerazzurri non hanno formulato offerte ufficiali per il difensore, che ha concesso priorità assoluta ai milanesi - si legge nel post pubblicato su X da Gianluigi Longari - . La valutazione che ne fanno i Campioni d’Italia è leggermente inferiore ai 25 milioni (intorno ai 22). Trattativa in corso".