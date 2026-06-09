Riccardo Trevisani, intervenuto a 1vs1 durante il Festival della Serie A di Parma, ha stilato la sua personale classifica dei migliori e peggiori protagonisti dell’ultima stagione di campionato, vinta dall’Inter di Cristian Chivu.

Tra i portieri, il giudizio è netto: “Top Svilar, Flop Sommer. Devo anche dire Maignan o Di Gregorio ma facciamo Svilar e Sommer”.

In difesa, il migliore è “Akanji”, mentre il flop individuato è “Bremer, rispetto a come io lo considero”.

A centrocampo, il premio va a “Da Cunha”, mentre il giudizio negativo ricade su “Koopmeiners, che due anni che vince sto premio”.

In attacco, Trevisani promuove “Malen” e boccia “Openda”.

Capitolo allenatori: il top è “Cesc Fabregas”, seguito da Gasperini e Chivu. Trevisani sottolinea anche la stagione dell’Inter: “Pensavo arrivasse seconda, invece è arrivata prima”.

La chiusura è la più discussa: tra i flop degli allenatori cita infatti “Allegri. Senza commento”, una definizione sintetica ma destinata a far discutere nel dibattito post-stagione.