L'Inter U23 cade 2-0 sul campo della Giana Erminio, decidono i gol di Samele al 33' e il rigore di Galeandro nel recupero del secondo tempo. Prova negativa dei ragazzi di Vecchi, che creano poco nel primo tempo e non riescono poi a reagire al gol della Giana, nonostante i tanti uomini offensivi lanciati in campo dall'allenatore bergamasco. Poi tanto nervosisimo, tanti errori, troppa frenesia. Giusto quindi il risultato maturato a Gorgonzola. Ora per i nerazzurri è durissima pensare ai playoff, visto che la squadra di Vecchi dovrà battere l'Union Brescia nell'ultimo turno e sperare in una serie di risultati positivi dagli altri campi per rientrare nelle prime dieci e accedere alla post season.

IL TABELLINO

GIANA ERMINIO-INTER U23 2-0

Marcatore: Samele (33'), Galeandro (93', rig)

INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Cinquegrano, Prestia, Alexiou (dall'81' Lavelli); Amerighi (dal 46' Kamaté) Kaczmarski, Fiordilino (dal 66' Zouin), Berenbruch (dal 46' Topalovic), Cocchi; Spinaccé, La Gumina (dal 66' Mosconi).

A disposizione: Raimondi, Galliera, Zanchetta, Mayé, Bovo, Stante, David, Garonetti.

Allenatore: Stefano Vecchi (ammonito).

Ammonito: Alexiou (26')

GIANA ERMINIO (3-5-2): Mazza; Cannistrà (dall'81' Duca), Ferri (dall'81 Piazza), Colombara; Vitale (dal 65' Albertini), Pinto (dall'81' Nelli), Marotta, Renda, Ruffini; Galeandro, Samele (dal 72' Rizzo).

A disposizione: Zenti, Azzolari, Nucifero, Piazza, Nelli, Duca, Occhipinti, Lischetti, Gabbiani, Ballabio.

Allenatore: Vinicio Espinal (ammonito).

Ammoniti: Samele (17'), Pinto (44'), Ferri (81'), Marotta (90')

Arbitro: Guitaldi di Rimini

Assistenti: Di Dio-Balducci

RIVIVI IL LIVE

16.32 - Finisce qui: Giana Erminio batte Inter U23 2-0.

98' - Punizione di Cocchi sul palo del portiere, Mazza respinge senza problemi.

IL GOL - Galeandro apre il piattone, Melgrati intuisce ma non para, 2-0.

93' - GOL DELLA GIANA ERMINIO: Galeandro glaciale dal dischetto, 2-0.

92' - Rigore per la Giana Erminio. Dopo una lunga review all'FVS l'arbitro indica il dischetto. Trattenuta al centro dell'area di rigore di Lavelli.

90' - Fallo di Marotta su Mosconi. Ammonito. Espulso Danesi, vice-allenatore dell'Inter U23.

89' - Giana vicinissima al raddoppio in contropiede. Ruffini scarica il sinistro dopo una corsa lunghissima, servito da Galeandro: Melgrati alza ed evita il 2-0.

81' - Doppio cambio Giana. Escono Ferri (ammonito per perdita di tempo) per Piazza, Pinto per Nelli e Cannistrà per Duca. Cambia anche Vecchi: assalto totale con Lavelli per Alexiou.

78' - Destro secco di Topalovic da fuori, sul primo palo: blocca a terra Mazza. Bravo l'estremo difensore di casa.

75' - Zouin cambia passo a sinistra e crossa, Kamaté raccoglie sulla destra e trova Mosconi al limite: tiro centrale, Mazza blocca, ma l'Inter U23 è ancora in partita.

72' - Cambio Giana: entra Rizzo per Samele.

70' - Incornata di Prestia su corner ben battuto da Cocchi: Mazza respinge in tuffo, Inter vicina al pareggio.

66' - Doppio cambio Inter: entrano Mosconi e Zouin per La Gumina e Fiordilino. Inter che ora è in campo con il 4-3-3 con Kaczmarski play, Kamaté e Topalovic mezzeali, Mosconi e Zouin esterni e Spinaccé punta. Super offensiva la formazione di Vecchi.

65' - Cambio Giana. Entra Albertini per Vitale.

64' - Colombara si inserisce e viene premiato da Renda, anche con qualche rimpallo favorevole. Il suo tiro di punta viene bloccato da Melgrati.

60' - Bella punizione di Ferri, anche se da mattonella defilata: Melgrati con i pugni la alza in corner.

54' - Inter sbilanciata e la Giana prova a ripartire: bravo Cocchi in scivolata su Vitale a respingere il tiro.

51' - Grande botta da lontano di Kamaté: Mazza in tuffo respinge la conclusione potente ma non angolata.

15.39 - Via alla ripresa a Gorgonzola.

15.37 - Escono Amerighi e Berenbruch per Topalovic e Kamaté. Tatticamente cambia poco, aumenta sicuramente la qualità.

15.35 - Sono già pronti Topalovic e Kamaté: vedremo al posto di chi entreranno.

Primo tempo complicato per l'Inter U23 di Stefano Vecchi. A rompere l'equilibrio è stato il gol di Samele al 33', più lesto di tutti in area di rigore. In precedenza aveva sfiorato il gol Renda, al 13'. Dubbi invece sulla decisione dell'arbitro di annullare il gol della Giana al 42', con Galeandro che aveva raddoppiato. Per l'Inter, che ha comunque tenuto bene il campo, più difficoltà nel creare palle gol nitide. Vedremo come cambierà i suoi Vecchi, se già dall'intervallo o a ripresa in corso.

15.20 - Finisce 1-0 il primo tempo di Gorgonzola.

45'+1 - Tiro al volo di Spinaccé fuori di poco, tiro a lato ma era alta la bandierina dell'assistente.

45' - Quattro di recupero.

44' - Ammonito per proteste Pinto. Ammoniti anche Espinal e Vecchi.

42' - Galeandro segna il gol del 2-0 dopo aver saltato Melgrati, ma annulla Guitaldi dopo FVS.

40' - Cinquegrano arriva al cross da destra e trova Spinaccé: provvidenziale per la Giana la chiusura di Cannistrà sulla girata dell'attaccante friulano.

39' - Reazione Inter, con il destro di La Gumina, servito da Fiordilino. Il tiro di prima intenzione viene respinto da Mazza, bravo in tuffo

IL GOL - Galeandro si invola sull'out di sinistra in contropiede, salta secco Fiordilino e riesce a crossare evitando l'opposizione di Prestia. A centro area Samele brucia Alexiou e di prima gira in porta: avanti la Giana.

33' - GOL DELLA GIANA ERMINIO. Gol di Samele, 1-0 per i padroni di casa.

29' - Azione avvolgente dell'Inter U23. Cocchi semina Vitale e crossa, con la sfera che viene raccolta da Cinquegrano. Scarico per Berenbruch, che rientra e calcia: palla alta da buona posizione.

27' - Calcia ancora Cannistrà: questa volta la presa di Melgrati non è perfetta, ma il portiere rimedia in due tempi.

26' - Fallo di Alexiou, che trattiene Samele. Ammonito, primo giallo per i nerazzurri.

25' - Spinaccé calcia ancora, dopo una bella azione sull'out di sinistra: questa volta l'opposizione è di un avversario.

20' - Cinquegrano salva tutto su Samele. Il braccetto destro di Vecchi prima pasticcia, perdendo il duello con l'attaccante della Giana, poi rimonta ed evita che il centravanti possa involarsi in uno contro uno con Melgrati.

19' - Si fa vedere l'Inter con Spinaccé. Sinistro potente, che però colpisce Amerighi.

17' - Ammonito Samele: entrata in ritardo su Fiordilino.

13' - Vicinissimo al gol Renda. Sul corner lo schema della Giana si arena in un batti e ribatti che porta al suo tiro di sinistro. Palla fuori di poco, Melgrati non ci sarebbe mai arrivato.

12' - Attacca forte Vitale sulla destra per la Giana. Il quinto di casa punta e salta secco Cocchi, troppo morbido nell'uno contro uno, e calcia a giro: ci mette la testa Alexiou, corner.

7' - Gioca in verticale la squadra di Espinal, con il tiro di Cannistrà, sganciatosi in attacco. Presa facile per Melgrati.

3' - Enorme rischio corso dalla Giana in impostazione: Cannistrà passa la palla in orizzontale nella sua trequarti, Mazza e Colombara non si capiscono. Bravo l'estremo difensore ad accorciare, anticipando Berenbruch. Il centrocampista sarebbe stato, altrimenti, da solo a tu per tu con il portiere.

14.32 - Fischia Guitaldi: è iniziata Giana Erminio-Inter U23!

14.28 - Squadre in campo a Gorgonzola. Inter in nerazzurro, Giana in biancazzurro.

A sole due giornate dal termine del campionato di Serie C, l'Inter U23 si gioca un posto ai playoff sul campo della Giana Erminio. La 37a giornata prevede per la seconda squadra nerazzurra uno scontro diretto che potrebbe rivelarsi decisivo: con i tre punti la squadra di Vecchi sarebbe decisamente più vicina ai playoff. In caso di successo, con dei risultati favorevoli da AlbinoLeffe-Triestina e Pro Patria-Arzignano Valchiampo, potrebbe addirittura arrivare l'aritmetica. In caso contrario, invece, risulterebbe decisiva l'ultima gara. Ecco le scelte dei due allenatori per la gara in programma oggi alle 14.30 a Gorgonzola.

Quarto Ufficiale: Burlando

Operatore FVS: Caldirola.