Punto di mercato sul Corriere della Sera per quel che riguarda le vicende di casa Inter. "Dopo aver riscattato Akanji e Stankovic jr, i piani di rafforzamento dell’Inter non si fermano. Con gli addii alle colonne Darmian e Acerbi (nel mirino del Monza e del Genoa), Piero Ausilio è alla ricerca di un difensore che dia solidità al reparto. Il nome su cui converge il gradimento di tutto il board nerazzurro è Oumar Solet, il centrale per il cui trasferimento a Milano hanno discusso ieri il ds dell’Inter e Gianluca Nani in un hotel milanese. I friulani partono da una richiesta di 25 milioni, i nerazzurri chiedono di poter effettuare l’operazione in prestito con obbligo di riscatto spendendo 20 milioni più bonus. Si tratta: non a caso è avvenuto un colloquio anche con gli agenti del francese".

Inter e Udinese, chiacchierata anche per Atta

"Nel frattempo nelle discussioni è emerso il nome di Arthur Atta: non è la prima scelta per il centrocampo considerando che l’obiettivo dichiarato per la mediana è Curtis Jones del Liverpool: è la pedina preferita di Cristian Chivu, peccato che gli inglesi chiedano 30 milioni. Troppi per Oaktree che al momento non ha ancora autorizzato nemmeno il rilancio per Palestra, per cui l’Atalanta non scende dalla richiesta di 50 milioni".