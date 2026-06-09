Nonostante nel corso dell'incontro odierno a Milano tra Piero Ausilio e Gianluca Nani sia emerso che l'Inter non abbia ancora formulato un'offerta concreta ai friulani per Oumar Solet (piacciono anche altri due profili), la Gazzetta dello Sport rompe gli indugi e rivela anche le cifre che il club campione d'Italia sarebbe disposto a mettere sul piatto per forzare il muro bianconero, rispettando la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Secondo la Rosea, l'Inter sarebbe disposta a spingersi fino a 6 milioni di euro per il prestito, una sorta di garanzia di acquisto dove anche le clausole non dessero garanzie, a cui verrebbero aggiunti altri 20 milioni in sede di riscatto del difensore francese. In questo modo si andrebbe sopra i 25 milioni complessivi, come da aspettative dell'Udinese.

PRONTO PER IL RITIRO

L'obiettivo dell'Inter - esattamente come per Marco Palestra - è quello di sfruttare l'assenza di Solet dal Mondiale per rendere più rapida ogni operazione e metterlo a disposizione di Cristian Chivu già a partire dal ritiro estivo, in programma dal 16 al 25 luglio a Donaueschingen, Baden-Württemberg. E chissà che il francese non possa essere in campo nell'amichevole con il Karlsruher che chiuderà questa fase di preparazione alla nuova stagione.