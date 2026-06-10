Ignazio La Russa non molla su San Siro. Il presidente del Senato, noto tifosi interista, non accetta l'idea che la Scala del Calcio venga demolita sull'altare di un nuovo impianto più moderno e in linea con le legittime esigenze dei due club di Milano, che lo hanno acquistato, assieme alle aree limitrofe, prevedendo una spesa di 127 milioni di euro per la demolizione dell'attuale impianto. Una cifra che prevede anche i lavori di decostruzione e allo smaltimento del calcestruzzo risanato, quelli per la bonifica, il miglioramento strutturale, un prevedibile adeguamento dei prezzi e imprevisti vari.

Oggi Libero sostiene che questi costi siano lievitati negli ultimi mesi, al punto da sfiorare il raddoppio della cifra indicata da Inter e Milan nei documenti consegnati all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Sala. Un contesto ideale per far valere la nuova proposta di La Russa, convinto sostenitore del mantenimento dello stadio San Siro.

Nella proposta del presidente del Senato, fatta propria anche dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Comune a Milano, è previsto che a Inter e Milan sia concesso un terreno libero, sempre all’interno dei confini cittadini (da definire il luogo e il volume), quale compensazione per il mancato abbattimento del Meazza, che verrebbe utilizzato per altre funzioni diverse da quelle del calcio, come i concerti che abbondano nel periodo estivo.