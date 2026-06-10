Nella raffica finale di Calciomercato L'Originale, Gianluca Di Marzio è tornato a parlare delle trattative in casa nerazzurra, al di là dell'operazione Oumar Solet in piedi con l'Udinese.

Marello, Atta, Jones, Palestra, Provedel: tutte le trattative in piedi

Secondo Di Marzio, infatti, "l'incontro è servito anche per definire il riscatto di Mattia Marello che sarà tutto dell'Inter. Chieste informazioni anche per Atta ma la priorità a centrocampo resta Curtis Jones. Apertissima la trattativa per Palestra, nonostante la distanza di valutazione. In settimana si potrebbe chiudere per Provedel".

Inter, il punto su Solet

Nella prima parte della trasmissione era arrivato anche il focus sulla situazione di Solet, per il quale l'Inter potrebbe salire fino a 22 milioni di euro in modo da accontentare le richieste del club friulano. Il centrale, arrivato a zero all'Udinese a partire da gennaio di un anno e mezzo fa, si è messo in mostra come uno dei migliori difensori dell'intera Serie A.