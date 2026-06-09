Manca solo l'annuncio ufficiale, ma le parole spese da Piero Ausilio nel corso delle tante interviste rilasciate negli ultimi giorni valgono più di un nero su bianco. Henrikh Mkhitaryan farà un ultimo ballo indossando la maglia nerazzurra. Nonostante in molti pensassero che la partita di Bologna fosse anche quella dell'addio non solo alla maglia nerazzurra, ma al calcio giocato, la stima mostratagli dal club lo ha convinto di poter essere ancora utile sul rettangolo di gioco, prima di appendere gli scarpini al chiodo. E l'armeno condividerà lo spogliatoio con nuovi e vecchi compagni fino al prossimo giugno.

Ne parla oggi la Gazzetta dello Sport, che sottolinea le modalità con cui è avvenuta questa trattativa per un nuovo anno di contratto. "Mkhitaryan non ha dettato una linea, non ha imposto condizioni o avanzato richieste, si è semplicemente presentato ai colloqui con la società fortemente richiesti da Cristian Chivu, che lo considera ancora determinante anche per la prossima stagione. Mkhitaryan ha meditato sull'addio, riflettuto sull'opzione migliore, e alla fine si è volentieri lasciato ammaliare dal desiderio di Chivu di proseguire insieme per un'altra stagione. Troppo importante l'intelligenza dell'ex Roma in campo e fuori, troppo integra la personalità dell'uomo prima ancora che del calciatore".