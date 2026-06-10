L'Inter ha in programma per domani un incontro con l'agente di Ivan Provedel, Gianni Rava, nel quale si proveranno a definire i dettagli del contratto da mettere sul piatto per l'estremo difensore della Lazio, in scadenza con i biancocelesti nel 2027. La proposta dovrebbe essere quella di un triennale a cifre contenute, certamente non superiori all'ingaggio che percepisce Josep Martinez, titolare designato a partire dalla stagione che verrà.

Provedel, manca l'intesa con la Lazio

Il nodo è comunque un altro, rispetto a quello dell'ingaggio. Va trovata un'intesa con la Lazio per la quale bisognerà lavorare, dato che i nerazzurri non vorrebbero andare oltre una spesa da 2-3 milioni di euro, a fronte dei 4-5 richiesti dai biancocelesti. La scelta di non investire grosse somme sull'estremo difensore e di lasciarsi quindi un tesoretto per le altre zone del campo deve portare dei benefici e se la cifra da mettere a bilancio diventa troppo alta, il beneficio scompare.

Provedel ha già scelto l'Inter

La scelta dell'estremo difensore, in ogni caso, è già arrivata. Vuole indossare i colori nerazzurri e attende che venga definito l'accordo per lasciare il club di appartenenza e accasarsi tra i campioni d'Italia in carica. Nell'incontro di domani con Rava si parlerà anche della strategia da adottare per superare le resistenze di Lotito, notoriamente poco incline agli sconti.