Tutto a posto per il contratto di Tomas Palacios, dopo l'incontro in sede stamattina tra la dirigenza nerazzurra e gli intermediari Marcelo Simonian e l'avvocato Luca Peluso. Rush finale quindi per la firma del difensore argentino classe 2003, che ha già svolto le visite mediche e ottenuto l'idoneità sportiva anche prima che venisse definito il trasferimento.

Una firma che, secondo quanto filtra da ambienti nerazzurri, dovrebbe però arrivare domani rispetto alle previsioni di oggi, in attesa che arrivi dal Sudamerica la documentazione completa. Il fuso orario e la lentezza delle procedure burocratiche infatti non permetteranno la conclusione della trattativa nella giornata di oggi.