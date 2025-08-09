Dopo la cessione praticamente definita di Malik Thiaw al Newcastle per 40 milioni di euro, il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore. E come riporta Sportmediaset, la prima scelta dei rossoneri è Giovanni Leoni, obiettivo di mercato dell'Inter che sta lavorando su di lui da diversi mesi. Nei prissimi giorni è previsto un primo contatto ufficiale con il Parma.

Sezione: Focus / Data: Sab 09 agosto 2025 alle 19:57
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
