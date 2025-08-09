Malick Thiaw è destinato a lasciare il Milan per aggregarsi al Newcastle. I Magpies sono ai contatti finali con i rossoneri per definire gli ultimi dettagli per l'approdo del difensore tedesco, per il quale verseranno 35 milioni nelle casse di Via Aldo Rossi più cinque milioni di bonus. Una somma che il Milan reinvestirà in tutto o in parte per il suo sostituto. 

Secondo Sky Sport, la short list si riduce a Giovanni Leoni del Parma, obiettivo di lungo corso dell'Inter, e a Pietro Comuzzo della Fiorentina: la valutazione del centrale crociato è oltre i 30 milioni, si parla di 25 milioni invece per il viola, oltretutto uscito nel primo temo della sfida odierna contro lo United a causa di un problema alla bocca dello stomaco.

