Prime presenze con la maglia del Club Brugge per Aleksander Stankovic, che quest'oggi ha ottenuto la seconda vittoria in campionato dopo tre giornate, battendo i rivali del Cercle Brugge: "Primi passi nella mia nuova casa. Il debutto è stato emozionante, ma vincere il derby e condividere questa gioia con i nostri tifosi è stato ancora più dolce. Il viaggio è appena iniziato", ha scritto Stankovic sui social. Martedì 12 agosto ci sarà la sfida di ritorno dei preliminari di Champions League contro il Salisburgo: all'andata i belgi hanno vinto 1-0 in trasferta e dispongono dunque di due risultati su tre.