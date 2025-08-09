Prosegue il conto alla rovescia verso l’inizio ufficiale della stagione 2025/26. Dopo le vittorie contro l'Under 23 e il Monaco, i nerazzurri continuano il percorso di preparazione estiva con la gara di martedì 12 agosto, alle ore 21:00,  quando la squadra di Cristian Chivu scenderà in campo all’U-Power Stadium per affrontare il Monza di Paolo Bianco. Chi vuole assistere al match può trovare i biglietti tramite questo link

Sezione: News / Data: Sab 09 agosto 2025 alle 17:15 / Fonte: Inter.it
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print