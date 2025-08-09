Parlando ai microfoni di France Football, il centrocampista del Barcellona Pedri esprime il suo rimorso per aver mancato l'appuntamento con la finale di Champions League dello scorso maggio, ritenendo che la sfida col Paris Saint-Germain sarebbe stata per lui una gara di altissimo livello: "Penso che siamo due squadre con uno stile di gioco simile e sarebbe stata una finale molto combattuta. La squadra che aveva la palla avrebbe dominato l'altra, ma poiché ciò non è accaduto, nessuno può sapere cosa sarebbe successo. L'anno prossimo ci riproveremo", garantisce Pedri.