Il nazionale olandese Cody Gakpo è rimasto colpito dalla candidatura al Pallone d'Oro di Denzel Dumfries, suo compagno di squadra nella Nazionale olandese. L'attaccante ha condiviso con orgoglio una foto della candidatura dell'esterno dell'Inter sulla sua storia di Instagram, corredata da un'icona con il fuoco. I due nazionali olandesi sono molto amici e, oltre a giocare per la nazionale olandese, hanno giocato insieme anche nel PSV. E anche adesso che Gakpo gioca in Inghilterra e Dumfries in Italia, i due si fanno visita regolarmente nel tempo libero.