In 48 ore l'affare Malick Thiaw al Newcastle si può chiudere. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club inglese ha presentato una nuova offerta al Milan da 36 milioni di euro più bonus per il difensore tedesco, e nel giro di due giorni al massimo l'operazione può dirsi definita. Per quel che riguarda il successore, le mire dei rossoneri sono sempre più rivolte verso Firenze: è Pietro Comuzzo il nome forte per Igli Tare, più di Giovanni Leoni del Parma la cui valutazione, oltre che la concorrenza composta da Liverpool e Inter, spaventa il club rossonero.

Il difensore viola è valutato circa 30 milioni e i primi contatti ci sono già stati. Tra gli altri, secondo la Rosea, attenzione pure a Koni de Winter del Genoa, sul quale è molto forte però l’Inter.