L'Al Hilal è alla ricerca di un direttore sportivo per rinforzare la parte sportiva e operativa della dirigenza del club. Secondo quanto riferisce Sportitalia, tra i nomi più apprezzati dal board del club saudita c’è anche quello di Piero Ausilio dell’Inter. La squadra di Simone Inzaghi, che ben si è disimpegnata al Mondiale per Club, è dunque impegnata alla ricerca di un DS e il nome di Ausilio può essere quello buono.