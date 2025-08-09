ll Cagliari continua a sperare di accogliere Sebastiano Esposito già lunedì ad Asseminello, al rientro della squadra dalla trasferta spagnola. Lo riferisce L'Unione Sarda, spiegando che, nonostante il pressing del Parma, i rossoblu hanno proposto un contratto quinquennale con trasferimento a titolo definitivo e una percentuale consistente a favore dei nerazzurri in caso di futura rivendita.

Autore: Niccolò Anfosso
