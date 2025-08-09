Dopo l'arrivo di Lucas Chevalier per 40 milioni al PSG, è stato chiaro a tutti che il futuro di Gianluigi Donnarumma, a un anno dalla scadenza di un contratto che difficilmente verrà rinnovato, sarà lontano dal club campione d'Europa. Ovviamente, dopo questi giorni di svolta, è iniziata la ressa tra i club pronti a portarlo nella propria squadra.

In tal senso, ESPN indica quali sono le candidate al portiere della Nazionale azzurra, indicando il Chelsea, il Manchester United e l'Inter, che hanno già avuto dei colloqui con l'agente Enzo Raiola.