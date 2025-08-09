Dopo le prime voci provenienti da Sportitalia, iniziano ad arrivare anche i primi rumors sauditi. La dirigenza dell'Al Hilal, stando a quanto riferiscono dall'Arabia Saudita, è in trattativa avanzata con un direttore sportivo proveniente da uno dei maggiori club italiani. Il nome di Piero Ausilio è dunque molto caldo e non è da escludere che possa ricomporsi il binomio operativo con Simone Inzaghi. Questa volta, però, in Arabia Saudita.

Niccolò Anfosso
