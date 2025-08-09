Dopo aver ricevuto rifiuti da Lucas Beltran e da Mehdi Taremi, il Flamengo, sempre alla ricerca di un attaccante, ha spostato il proprio mirino su un altro profilo. Si tratta di Róger Guedes, come riporta il Jornal o Dia.

Il nome di Róger Guedes ha guadagnato terreno nel Rubro-Negro, soprattutto perché il suo principale sponsor è il presidente Luiz Eduardo Baptista. Il dirigente del club ha già tentato di ingaggiarlo in precedenti occasioni, e altri all'interno del club ritengono che l'ex giocatore del Corinthians sia un profilo ideale, grazie alla sua personalità in campo .