"Francesco Camarda è pronto. Se hai un talento, te lo tieni e lo fai giocare. Doveva restare in rossonero. Anche perché il Milan gioca solo in campionato". Questo il parere espresso ai microfoni della Gazzetta dello Sport da Fabio Capello, secondo il quale il giovane attaccante girato in prestito al Lecce aveva un altro punto di vantaggio: "Francesco ha già superato a pieni voti l'esame San Siro, avrebbe potuto giocare con continuità anche al Milan, che invece ora cerca un centravanti".

Quindi l'Inter dovrebbe tenere in rosa Pio Esposito anche se arrivasse Lookman e il ragazzo diventasse il quinto attaccante di Chivu?

"Pio ha fatto buone cose anche al Mondiale per Club, ma non ha ancora superato l'esame San Siro. Vero che l'Inter gioca su più fronti mentre il Milan ha solo il campionato, ma se Cristian Chivu ritiene che Ademola Lookman sia più pronto e funzionale tatticamente al progetto, Esposito potrebbe fare un altro anno in prestito. Sono valutazioni che devono fare di volta in volta allenatore e dirigenza".