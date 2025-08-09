Sconfitta per il Parma nell'ultimo test del precampionato prima del debutto in Coppa Italia: la formazione emiliana è stata sconfitta per 2-1 dall'Heidenheim, sconfitta frutto dei gol di Tim Siersleben e Léo Scienza nel primo tempo, ai quali ha risposto sul finire della partita il giovane Elia Plicco. Incurante delle voci di mercato sempre più insistenti che lo vedono al centro dell'attenzione, il tecnico ducale Carlos Cuesta ha impiegato per tutta la durata dell'incontro il difensore Giovanni Leoni.