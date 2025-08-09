Dalla Serie D con l'Igea Virtus all'Under 23 dello Standard Liegi. Simone Bonavita, centrocampista classe 2004 cresciuto nelle giovanili dell'Inter, riparte dal Belgio per riportare la propria carriera sui binari giusti. Nel corso di un'intervista a Gianlucadimarzio.com, l'ex canterano nerazzurro torna a quel periodo in cui fu allenato da Cristian Chivu: "L'Inter è una scuola di vita, ancor prima che calcistica. Se sono quello di oggi è anche merito dell’Inter. Ci sono arrivato dopo i primi passi alla Cosov di Villasanta, dove hanno cominciato anche Pirola e Zappa. In Under 19 sono stato allenato da Chivu, è stato proprio lui a spingere perché io non andassi via. Ha una storia che non è per niente facile e con noi calciatori si apriva spesso proprio per trasmetterci qualcosa. È un bravo allenatore ma è ancora più forte come motivatore: ti fa amare il calcio e ti fa capire come questo sport possa anche salvare delle vite".

Sempre parlando del rapporto con l'attuale allenatore dell'Inter, Bonavita aggiunge: "Ci confrontavamo spesso: avendo fatto molti anni all’Inter, lui si fidava della mia parola. Nei primi mesi si confidava spesso con me, mi chiedeva pareri generali, come stessi e come andasse lo spogliatoio, come vedessi la squadra e se vedessi un gruppo unito. Me lo chiedeva perché la stagione non stava andando alla grande, tra pareggi e sconfitte, la difficoltà a fare gol e la facilità con cui li subivamo. Dall’alto della sua esperienza comunque diceva di non smontare il gruppo, che c’erano le qualità e si potevano fare passi avanti. A fine allenamento si fermava a chiacchierare con me. E ricordo quando raccontava di sé davanti a tutti, sono momenti difficili da dimenticare".