Dalla Serie D con l'Igea Virtus all'Under 23 dello Standard Liegi. Simone Bonavita, centrocampista classe 2004 cresciuto nelle giovanili dell'Inter, riparte dal Belgio per riportare la propria carriera sui binari giusti. Nel corso di un'intervista a Gianlucadimarzio.com, l'ex canterano nerazzurro torna a quel periodo in cui fu allenato da Cristian Chivu: "L'Inter è una scuola di vita, ancor prima che calcistica. Se sono quello di oggi è anche merito dell’Inter. Ci sono arrivato dopo i primi passi alla Cosov di Villasanta, dove hanno cominciato anche Pirola e Zappa. In Under 19 sono stato allenato da Chivu, è stato proprio lui a spingere perché io non andassi via. Ha una storia che non è per niente facile e con noi calciatori si apriva spesso proprio per trasmetterci qualcosa. È un bravo allenatore ma è ancora più forte come motivatore: ti fa amare il calcio e ti fa capire come questo sport possa anche salvare delle vite".
Sempre parlando del rapporto con l'attuale allenatore dell'Inter, Bonavita aggiunge: "Ci confrontavamo spesso: avendo fatto molti anni all’Inter, lui si fidava della mia parola. Nei primi mesi si confidava spesso con me, mi chiedeva pareri generali, come stessi e come andasse lo spogliatoio, come vedessi la squadra e se vedessi un gruppo unito. Me lo chiedeva perché la stagione non stava andando alla grande, tra pareggi e sconfitte, la difficoltà a fare gol e la facilità con cui li subivamo. Dall’alto della sua esperienza comunque diceva di non smontare il gruppo, che c’erano le qualità e si potevano fare passi avanti. A fine allenamento si fermava a chiacchierare con me. E ricordo quando raccontava di sé davanti a tutti, sono momenti difficili da dimenticare".
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - News
Altre notizie
- 20:39 Sondaggio dell'Al Nassr di CR7 e Brozovic con l'entourage di Calhanoglu
- 20:25 Thiaw al Newcastle può influire sul mercato dell'Inter: c'è il rischio di dover scegliere tra Lookman e Leoni
- 20:11 Dopo il rifiuto di Taremi, il Flamengo ha virato su un altro attaccante
- 19:57 SM - Per il Milan il post Thiaw è Leoni: nei prossimi giorni contatto con il Parma
- 19:42 ESPN - Tre club sulle tracce di Donnarumma. C'è anche l'Inter
- 19:28 Satriano pronto al riscatto: "Ho recuperato dal mio infortunio, ora il Lens e il Mondiale"
- 19:14 Bonavita: "Inter scuola di vita. Chivu si fidava di me, spesso raccontava al gruppo di sé"
- 19:00 Luciano: "Ronaldo in Brasile è come un dio. Senza problemi avrebbe vinto 10 Palloni d'Oro"
- 18:45 Euro2032, a rischio la presenza di Milano e Napoli. Ma in bilico è anche l'organizzazione dell'Italia
- 18:30 Divieto pubblicità scommesse, Abodi: "Presto confronto tra le parti. Così si favorisce il gioco illegale"
- 18:15 Parma sconfitto per 2-1 in amichevole dall'Heidenheim. Leoni in campo per tutto l'incontro
- 18:00 Stankovic, prima da titolare al Club Bruges con vittoria nel derby: Cercle superato 2-0
- 17:45 Dumfries candidato al Pallone d'Oro, su Instagram la soddisfazione dell'amico Gakpo
- 17:30 GS - Calhanoglu via dall'Inter solo per cifre clamorose. Con Chivu si prepara un 'aggiornamento'
- 17:15 Martedì nuovo test per l'Inter di Chivu contro il Monza: ecco come trovare i biglietti
- 17:00 GdS - Il Bologna bussa alla porta dell'Inter per Kristjan Asllani: alta la richiesta, ma c'è un'opportunità
- 16:45 Marianella: "Lookman, comportamento vergognoso. All'Inter serve però ci sarebbero altre priorità"
- 16:30 Capello: "Camarda ha superato l'esame San Siro, Pio Esposito no. E se Chivu punta Lookman..."
- 16:15 Vicenza, l'ex DS Matteassi: "Sul conto di Vecchi ho sentito tante ca...te, è un grande professionista"
- 16:00 GdS - Milan, Comuzzo avanti su Leoni per il dopo-Thiaw: primi contatti per il difensore viola
- 15:45 Il rammarico di Pedri: "Una finale di Champions tra Barça e PSG sarebbe stata combattuta"
- 15:30 De Winter, incontro a Monaco tra i dirigenti di Inter e Genoa. Nerazzurri priorità assoluta per il belga
- 15:15 Newcastle-Thiaw, affare fatto per 35 mln. Ora è ballottaggio in difesa per il Milan: Leoni o Comuzzo
- 15:00 Lookman, Zazzaroni: "Trimboli ha il mandato di venderlo in Premier". Poi però arriva la smentita: "Errore mio"
- 14:45 Aidoo: "Scudetto Primavera e debutto in prima squadra, ringrazio l'Inter per queste esperienze"
- 14:30 Sebastiano Esposito vola verso Cagliari, anche per Sport Mediaset affare quasi fatto: le cifre
- 14:15 Donadoni: "Inzaghi andando all'Al-Hilal ha fatto la scelta che riteneva più opportuna per lui"
- 14:00 Serena: "Ecco perché l'Inter ha preso Bonny. Ha potenza e corsa, è un giocatore interessante"
- 13:45 Antognoni: "Scudetto, Inter e Napoli in prima fascia. Dietro ci sono Milan e Juventus"
- 13:30 Romano: "Liverpool sempre più forte su Leoni. Bisseck, la Premier non è un'ossessione"
- 13:15 Di Napoli: "Se l'Inter continua a fare risultati si crea entusiasmo, altrimenti..."
- 13:00 F. Rossini: "Lookman fa del male a se stesso, non alla squadra. Guardi Koopmeiners"
- 12:45 Zazzaroni: "Lookman ci mette la faccia e anche qualcos'altro. Calhanoglu-Lautaro: pace. Sucic e Luis Henrique..."
- 12:30 Lotta Scudetto, Brignoli: "Per il Napoli ripetersi è più difficile che vincere. Sull'Inter e la Juve..."
- 12:15 UFFICIALE - L'Inter manda Aidoo in prestito alla Pergolettese
- 12:00 Collovati: "Lookman, Inter corretta. Ma basta con questi ricatti"
- 11:45 Pio Esposito, ingresso da guerriero: vinti tutti i duelli in cui è stato protagonista
- 11:30 Corsera - Clamoroso Donnarumma: il Psg sceglie Chevalier e l'azzurro finisce sul mercato. Ipotesi Inter valida a una condizione
- 11:16 Gazzetta di Parma - Leoni: l'Inter farà di tutto per accontentare Chivu
- 11:02 TS - L'eccezione di Taremi: passo indietro per non ostacolare l'Inter. Tutti i compagni...
- 10:48 TS - Lookman, niente asta: l'Arsenal non c'è. Marotta torna in Italia e aspetta una segnale dalla Dea
- 10:35 Dimarco: "Messe in campo tante cose positive. Lavoriamo forte e ci divertiamo"
- 10:20 TS - Tutti contro Vernice. Due i temi sul tavolo di Chivu
- 10:06 Pagelle TS - Lautaro furioso, Bonny manda un messaggio, bocciati in tre
- 09:52 CdS - Esposito in bilico: l'Inter ha l'accordo col Parma, ma Seba vuole il Cagliari
- 09:38 CdS - L'Inter in 10 batte il Monaco: Lookman può aspettare
- 09:32 fcinEsposito-Cagliari, oggi l'offerta decisiva: accolte alla fine le richieste dell'Inter, i dettagli
- 09:24 GdS - L'Atalanta ci prova, ma Lookman dice no pure alle big di Premier. E Marotta...
- 09:10 GdS - Lautaro cancella le polemiche, Bonny insidia Thuram. In ritardo Calhanoglu e Acerbi
- 08:56 Dimarco: "Dalle sconfitte di solito nascono grandi vittorie. L'Inter deve lottare per tutte le competizioni e i nuovi arrivati ci daranno soddisfazione"
- 08:42 GdS - Inter rinata dalle ceneri. Guardando Bonny e Pio, il pensiero degli interisti è...
- 08:28 CdS - Lookman, decisiva la prossima settimana? L'Inter non rilancia al buio
- 08:14 CdS - Derby per Leoni: Inter in attesa di Asllani o Taremi, il Milan può sorpassare salutando Thiaw
- 08:00 From UK - Mondiale per club, la FIFA studia modifiche: possibile scontro con l'UEFA
- 07:30 UFFICIALE - Maja Jelcic cambia casacca: l'attaccante è stata ceduta allo Young Boys
- 00:20 videoLautaro e Bonny ribaltano il Monaco: gli highlights della gara del Louis II
- 00:00 Ci possiamo divertire tanto
- 23:55 Monaco, Akliouche: "Avremmo potuto fare più gol. Il mio? Per fortuna è entrato benissimo"
- 23:48 Sky - Inter, riallacciati oggi i contatti con il Genoa per De Winter
- 23:42 Hütter, all. Monaco: "Inter grande squadra, la loro reazione in 10 contro 11 lo ha dimostrato"
- 23:37 Di Gennaro a ITV: "Siamo un bellissimo gruppo, fatto di gente che dà tutto per l'Inter"
- 23:32 Bonny a Inter TV: "Il gol è stato bello, spero di farne molti. Oggi buon segnale per la squadra"
- 23:25 Dalla Turchia - Icardi ancora al Galatasaray, nonostante Osimhen: proposto il rinnovo di contratto
- 23:11 Orsato incontra i club della Serie C. Presentati anche i cartellini per il Football Video Support
- 23:00 Chivu: "Buon test, ma a me non interessa vincere la coppa di agosto. Io alleno l'Inter e questi giocatori..."
- 22:57 Lookman è in Algarve in attesa. L'Arsenal non risulta forte su di lui
- 22:42 Napoli, Oriali: "Quest'anno per noi sarà molto più dura, avremo molti più impegni"
- 22:36 Tutta la gioia di Yoan Bonny, match winner del Louis II: "Interisti, sempre bello fare gol"
- 22:28 L'Unione Sarda - Esposito, il Cagliari non molla forte del sì del giocatore
- 22:14 Modric: "Non vedo l'ora di giocare il derby contro l'Inter. Sucic? Si vede che..."