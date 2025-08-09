Sebastiano Esposito diventerà a stretto giro di posta un nuovo giocatore del Cagliari. Secondo Gazzetta.it l'Inter incasserà 4 milioni di euro, più il 40 per cento della futura rivendita. Il Cagliari e il club nerazzurro hanno già trovato l'intesa, in fase di valutazione le modalità di pagamento. Ma la trattativa è praticamente conclusa. Questa mattina vi avevamo raccontato che il Cagliari aveva accolto le richieste nerazzurre (LEGGI QUI). Dopo un lungo duello tra i rossoblu e il Parma, dunque, è stata decisiva è stata la volontà del classe 2002, che ha voluto sposare la causa sarda, andando dunque a rinforzare il pacchetto offensivo a disposizione del tecnico Fabio Pisacane.