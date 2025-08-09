Prime parole da giocatore della Pergolettese per Mike Aidoo. L'esterno Campione d'Italia Primavera con l'Inter, ufficializzato quest'oggi dalla società gialloblu, si presenta ai suoi nuovi tifosi dal sito ufficiale della società cremasca: "Dopo il Chievo Verona, da dove ho iniziato, ho avuto la fortuna di poter assimilare questo bagaglio sportivo con l'Inter e adesso sono pronto a portarlo qua nella Pergolettese. Con la Primavera ho disputato due campionati con 8 presenze in Youth League. La scorsa stagione è stata entusiasmante: siamo riusciti a vincere il campionato e ho fatto anche un esordio con la prima squadra in Coppa Italia. È stato molto emozionante e posso solo ringraziare l’Inter per queste esperienze. Ho avuto la fortuna di mettermi a confronto con I grandi e adesso voglio portare tutte le mie caratteristiche a disposizione del mister.”



Adesso arrivi in un campionato di serie C professionistico, in una squadra, ricca di giovani con qualche esperto, con l'obiettivo primario della salvezza.

“Sì, sono certo che metteremo il massimo dell’impegno per raggiungere il prima possibile questo traguardo. Sarà una stagione difficile e impegnativa ma saremo pronti. Ho visionato il centro sportivo e devo dire che è molto bello con due splendidi campi per allenarsi: abbiamo tutto per fare bene".