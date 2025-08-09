Dagli studi di Sky Sport, Massimo Marianella esprime il proprio biasimo per l'atteggiamento di Ademola Lookman: "Comportarsi così è una vergogna. Stiamo rileggendo le stesse cose della questione Teun Koopmeiners, non è possibile che un professionista si comporti così. Se proprio devi andare via, fallo meglio. Il suo momento magico di Dublino rimarrà per sempre, però andrà via male. Questa faccenda si poteva evitare, poi è ovvio che un giocatore così serve all'Inter".

Ma a proposito dell'Inter, Marianella aggiunge: "Secondo me la squadra nerazzurra ha altre priorità: ritengo Henrikh Mkhitaryan un giocatore straordinario anche se qualcuno lo ritiene al tramonto, sarà ancora protagonista però non sarà eterno e quindi bisognerà fare dei ragionamenti in tal senso. Un uomo in centrocampo e uno in difesa sono priorità più evidenti, però il calciomercato è fatto anche di opportunità che si creano e quindi possono cambiare prospettive di scelte tecnico-tattiche".