Intervistato a margine del 'Torneo Memorial Mamma e Papà Cairo', l'ex CT della Nazionale, Giampiero Ventura, ha parlato a CalcioNews24 dell'importanza delle seconde squadre per la crescita dei giovani, progetto che anche l'Inter ha attuato in questa stagione: "In questi tornei ci sono sempre giovani che hanno qualità, alcune decisamente elevate. Ma rimango sempre dell’idea che questo non possa essere l’ultimo step prima della Serie A: il passaggio è troppo ampio tra il settore giovanile e la Serie A. In questo senso alcune società stanno puntando sull’Under 23, dove i giovani devono confrontarsi con delle realtà fisiche completamente diverse. Uno dei tanti motivi per cui i giovani in Serie A faticano a trovare spazio è questo, il passaggio è troppo grande da questo atteggiamento fisico che hanno a livello di settore giovanile rispetto alla prima squadra".