Pareggio in rimonta nel Genoa a Rennes contro la squadra di casa. Il risultato finale, 2-2, è frutto delle reti di Tamari al 21', Cissé al 73' e della reazione rossoblu con Malinovsky al 78' e Ostigard al 92'. Valentin Carboni in campo dal primo minuto nel 4-2-3-1 di Patrick Vieira, fino alla sostituzione al 56' con Stefano Sabelli. Non una prestazione indimenticabile per il classe 2005 argentino in prestito dall'Inter.

A proposito di Inter, solo panchina per Koni de Winter, giocatore da tempo accostato ai nerazzurri in chiave mercato.