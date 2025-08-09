Il Bologna si è informato ma ha anche fatto un (momentaneo) passo all’indietro per Kristjan Asllani, centrocampista albanese in uscita dall'Inter. La notizia è della Gazzetta dello Sport. Marco Di Vaio e Giovanni Sartori ritengono che Asllani, che ha già detto no al Sassuolo e ad alcune proposte provenienti da oltreconfine, possa accettare di buon grado la proposta del club rossoblu che gli garantirebbe anche la vetrina dell'Europa League.

Al momento servono 18 milioni di euro per convincere l'Inter, troppi secondo il club felsineo. Che però non esclude di poter strappare una forma di prestito nei prossimi giorni.