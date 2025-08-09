Giancarlo Antognoni, storico ex capitano e dirigente della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola per commentare la stagione che sta per cominciare, stilando la propria griglia di partenza per il campionato: "Napoli e Inter le vedo in prima fascia, poi il Milan anche come sorpresa e la Juventus. La Roma viene dopo assieme alla Fiorentina e poi alla Lazio, che non può fare acquisti anche se Claudio Lotito fa i miracoli".