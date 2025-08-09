Giancarlo Antognoni, storico ex capitano e dirigente della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola per commentare la stagione che sta per cominciare, stilando la propria griglia di partenza per il campionato: "Napoli e Inter le vedo in prima fascia, poi il Milan anche come sorpresa e la Juventus. La Roma viene dopo assieme alla Fiorentina e poi alla Lazio, che non può fare acquisti anche se Claudio Lotito fa i miracoli".
Sezione: News / Data: Sab 09 agosto 2025 alle 13:45
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Lotta Scudetto, Brignoli: "Per il Napoli ripetersi è più difficile che vincere. Sull'Inter e la Juve..."
Altre notizie
Sabato 09 ago
- 15:30 De Winter, incontro a Monaco tra i dirigenti di Inter e Genoa. Nerazzurri priorità assoluta per il belga
- 15:15 Newcastle-Thiaw, affare fatto per 35 mln. Ora è ballottaggio in difesa per il Milan: Leoni o Comuzzo
- 15:00 Lookman, Zazzaroni: "Trimboli ha il mandato di venderlo in Premier". Poi però arriva la smentita: "Errore mio"
- 14:45 Aidoo: "Scudetto Primavera e debutto in prima squadra, ringrazio l'Inter per queste esperienze"
- 14:30 Sebastiano Esposito vola verso Cagliari, anche per Sport Mediaset affare quasi fatto: le cifre
- 14:15 Donadoni: "Inzaghi andando all'Al-Hilal ha fatto la scelta che riteneva più opportuna per lui"
- 14:00 Serena: "Ecco perché l'Inter ha preso Bonny. Ha potenza e corsa, è un giocatore interessante"
- 13:45 Antognoni: "Scudetto, Inter e Napoli in prima fascia. Dietro ci sono Milan e Juventus"
- 13:30 Romano: "Liverpool sempre più forte su Leoni. Bisseck, la Premier non è un'ossessione"
- 13:15 Di Napoli: "Se l'Inter continua a fare risultati si crea entusiasmo, altrimenti..."
- 13:00 F. Rossini: "Lookman fa del male a se stesso, non alla squadra. Guardi Koopmeiners"
- 12:45 Zazzaroni: "Lookman ci mette la faccia e anche qualcos'altro. Calhanoglu-Lautaro: pace. Sucic e Luis Henrique..."
- 12:30 Lotta Scudetto, Brignoli: "Per il Napoli ripetersi è più difficile che vincere. Sull'Inter e la Juve..."
- 12:15 UFFICIALE - L'Inter manda Aidoo in prestito alla Pergolettese
- 12:00 Collovati: "Lookman, Inter corretta. Ma basta con questi ricatti"
- 11:45 Pio Esposito, ingresso da guerriero: vinti tutti i duelli in cui è stato protagonista
- 11:30 Corsera - Clamoroso Donnarumma: il Psg sceglie Chevalier e l'azzurro finisce sul mercato. Ipotesi Inter valida a una condizione
- 11:16 Gazzetta di Parma - Leoni: l'Inter farà di tutto per accontentare Chivu
- 11:02 TS - L'eccezione di Taremi: passo indietro per non ostacolare l'Inter. Tutti i compagni...
- 10:48 TS - Lookman, niente asta: l'Arsenal non c'è. Marotta torna in Italia e aspetta una segnale dalla Dea
- 10:35 Dimarco: "Messe in campo tante cose positive. Lavoriamo forte e ci divertiamo"
- 10:20 TS - Tutti contro Vernice. Due i temi sul tavolo di Chivu
- 10:06 Pagelle TS - Lautaro furioso, Bonny manda un messaggio, bocciati in tre
- 09:52 CdS - Esposito in bilico: l'Inter ha l'accordo col Parma, ma Seba vuole il Cagliari
- 09:38 CdS - L'Inter in 10 batte il Monaco: Lookman può aspettare
- 09:32 fcinEsposito-Cagliari, oggi l'offerta decisiva: accolte alla fine le richieste dell'Inter, i dettagli
- 09:24 GdS - L'Atalanta ci prova, ma Lookman dice no pure alle big di Premier. E Marotta...
- 09:10 GdS - Lautaro cancella le polemiche, Bonny insidia Thuram. In ritardo Calhanoglu e Acerbi
- 08:56 Dimarco: "Dalle sconfitte di solito nascono grandi vittorie. L'Inter deve lottare per tutte le competizioni e i nuovi arrivati ci daranno soddisfazione"
- 08:42 GdS - Inter rinata dalle ceneri. Guardando Bonny e Pio, il pensiero degli interisti è...
- 08:28 CdS - Lookman, decisiva la prossima settimana? L'Inter non rilancia al buio
- 08:14 CdS - Derby per Leoni: Inter in attesa di Asllani o Taremi, il Milan può sorpassare salutando Thiaw
- 08:00 From UK - Mondiale per club, la FIFA studia modifiche: possibile scontro con l'UEFA
- 07:30 UFFICIALE - Maja Jelcic cambia casacca: l'attaccante è stata ceduta allo Young Boys
- 00:20 videoLautaro e Bonny ribaltano il Monaco: gli highlights della gara del Louis II
- 00:00 Ci possiamo divertire tanto
Venerdì 08 ago
- 23:55 Monaco, Akliouche: "Avremmo potuto fare più gol. Il mio? Per fortuna è entrato benissimo"
- 23:48 Sky - Inter, riallacciati oggi i contatti con il Genoa per De Winter
- 23:42 Hütter, all. Monaco: "Inter grande squadra, la loro reazione in 10 contro 11 lo ha dimostrato"
- 23:37 Di Gennaro a ITV: "Siamo un bellissimo gruppo, fatto di gente che dà tutto per l'Inter"
- 23:32 Bonny a Inter TV: "Il gol è stato bello, spero di farne molti. Oggi buon segnale per la squadra"
- 23:25 Dalla Turchia - Icardi ancora al Galatasaray, nonostante Osimhen: proposto il rinnovo di contratto
- 23:11 Orsato incontra i club della Serie C. Presentati anche i cartellini per il Football Video Support
- 23:00 Chivu: "Buon test, ma a me non interessa vincere la coppa di agosto. Io alleno l'Inter e questi giocatori..."
- 22:57 Lookman è in Algarve in attesa. L'Arsenal non risulta forte su di lui
- 22:42 Napoli, Oriali: "Quest'anno per noi sarà molto più dura, avremo molti più impegni"
- 22:36 Tutta la gioia di Yoan Bonny, match winner del Louis II: "Interisti, sempre bello fare gol"
- 22:28 L'Unione Sarda - Esposito, il Cagliari non molla forte del sì del giocatore
- 22:14 Modric: "Non vedo l'ora di giocare il derby contro l'Inter. Sucic? Si vede che..."
- 22:03 Monaco-Inter, le pagelle - Barella sempre protagonista, Sucic con personalità. Prestazione c'est si... Bonny
- 22:02 È già Iron-Inter: Monaco ribaltato in 10 contro 11, decidono Lautaro e Bonny. Chivu può soltanto sorridere
- 19:55 Trofeo Cairo, Carbone: "Regalato un tempo, ma sono molto soddisfatto. Abbiamo un obiettivo"
- 19:42 Chelsea-Bayer Leverkusen, Nkunku tra i giocatori esclusi dalla sfida: è in attesa di lasciare i Blues
- 19:29 Carbone ribalta l'Inter, l'Inter ribalta il Milan: 3-2 e terzo posto al Trofeo 'Mamma e Papà Cairo'
- 19:28 Zazzaroni rassicura: "Lookman-Inter non è saltata, l'Arsenal non c'è. La Dea vuole 54 mln? Supposizioni"
- 19:04 Sky - Seba Esposito, telenovela finita? Accordo totale tra Parma e Inter
- 19:00 liveIl PRE PARTITA di MONACO-INTER e le ULTIMISSIME di CALCIOMERCATO
- 18:48 UFFICIALE - Nuova tappa per l'ex interista Francesco Bardi: è il nuovo portiere del Palermo
- 18:34 Giannichedda: "Per lo Scudetto lascio avanti il Napoli. Inter? Stessa ossatura, ma..."
- 18:20 Arzignano Valchiampo, Boffelli: "Per l'Inter U23 la C sarà una novità, è una categoria difficile"
- 18:06 Molto diversi, entrambi ancora utili: Bisseck e Pavard sul mercato, ma solo a certe cifre. E De Winter aspetta
- 17:53 Marca - Nico Paz, la clausola che mette il Real Madrid al centro delle decisioni (fino ad agosto 2027)
- 17:39 Parlato: "Inter U23? Potrà ambire alla zona alta, Vecchi è preparato. Settore giovanile nerazzurro il migliore in Italia"
- 17:25 Bookies - Futuro di Donnarumma, Inter quarta opzione: le quote
- 17:12 La Stampa - Novara-Inter U23, rinvio a lunedì a causa della... Vuelta
- 16:58 Flick squalificato, Yamal e Lewandowski multati (per aver infranto la condotta antidoping): tutte le sanzioni Uefa per Inter-Barça e PSG-Inter
- 16:45 Napoli, Lukaku: "Conte cerca sempre di stimolarmi, darei tutto per lui. L'obiettivo? Vincere"
- 16:30 M. Orlando: "Lookman? A Bergamo non scherzano. Ha fatto il fenomeno in questi anni, ma deve ringraziare l'Atalanta"
- 16:16 Repubblica - La porta in Serie A parla sempre meno italiano. L'Inter ha fiducia in Sommer
- 16:02 AIA, Zappi: "Gli 8 secondi per il portiere? Norma sponsorizzata da Collina"