Come annunciato questa mattina in esclusiva da FcInterNews.it (RILEGGI QUI), la partita Sebastiano Esposito è praticamente chiusa a favore del Cagliari. La redazione di Sport Mediaset annuncia che la chiusura dell'operazione è ormai prossima, con l'Inter che riceverà 4,5 milioni di euro ai quali va aggiunta una percentuale sulla rivendita, che secondo l'emittente è fissata al 30%.