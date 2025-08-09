Continua a essere in permesso, concordato con l'Inter, Mehdi Taremi che ancora non sè tornato ad Appiano Gentile nonostante il contratto in essere con la società nerazzurra. L'attaccante iraniano è in uscita, fuori dai piani del club, e dopo aver rifiutato due offerte dal Brasile (Botafogo e Flamengo) continua a sperare in una chiamata dall'Inghilterra.

Ad oggi però non risultano offerte concrete per il classe '92, nonostante il suo entourage, sottolinea Sportitalia, abbia ricevuto asondaggi da Besiktas, West Ham, Fulham, Leeds e Nottingham Forest.