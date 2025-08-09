Per commentare la girandola di attaccanti che sta coinvolgendo la Serie A, il Guerin Sportivo ha raccolto il parere di Aldo Serena, che commenta anche la scelta dell'Inter di puntare su Yoan Bonny, protagonista ieri nel match col Monaco: "L’Inter lo ha preso perché Cristian Chivu lo ha allenato a Parma e lo conosce bene. E per Bonny avere la fiducia dell’allenatore è già un buon inizio. È un giocatore ancora da scoprire, ha potenza, corsa, in prospettiva è interessante. È un’alternativa a Marcus Thuram, non a Lautaro Martinez".

Nell’anno in cui ha vinto la classifica dei cannonieri, lei avrebbe accettato un’offerta straricca da un Paese come l’Arabia?

"Con gli arabi sono saltati i parametri, ora esistono delle situazioni che esulano dallo sport, sono investimenti industriali o promozionali. Mi è capitato, durante la carriera, di ricevere un’offerta economicamente vantaggiosa da un club di secondo piano, ma non mi interessavano i soldi, io volevo giocare a San Siro. Un calciatore deve avere questa ambizione. In Arabia guadagni di più, tanto di più, e non subisci la pressione che c’è in Italia o in altri Paesi europei. Ma ti manca l’adrenalina del vero calcio e quando stacchi la spina poi non è facile riattaccarla".