Prima partita da titolare per Aleksandar Stankovic con la maglia del Club Bruges. Una prima titolarità che non è arrivata in un match qualsiasi: il centrocampista prelevato dall'Inter dopo pochi giorni dal suo arrivo in Belgio si è guadagnato la fiducia del tecnico Nicki Hayen che lo ha schierato dal primo minuto nel derby contro il Cercle Bruges, che i nerazzurri hanno vinto col punteggio di 2-0 grazie alle reti, firmate nella ripresa, di Hans Vanaken e Christos Tzolis. Cercle che ha giocato gran parte della gara in dieci uomini per l'esplosione di Emmanuel Kakou.

Stankovic è rimasto in campo per settantuno minuti, rimediando anche un cartellino giallo ma uscendo tra gli applausi convinti dello stadio Jan Breydel al momento della sostituzione con Raphael Onyedika.