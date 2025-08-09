Si tratta di un club arabo, ma non è l'Al Hilal di Simone Inzaghi. In queste ore sta circolando in Arabia la notizia di un interessamento dell'Al Nassr nei confronti di Hakan Calhanoglu, la squadra della Saudi Pro League dove giocano Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic.

Ci sarebbe stato, conferma Sportitalia, un sondaggio con l'entourage del centrocampista turco per capirne l'eventuale disponibilità al trasferimento.