Carlos Cuesta, tecnico del Parma, ha parlato dopo l'amichevole giocata contro Heidenheim delle prospettive sul mercato. In questi giorni tante voci attorno a Giovanni Leoni, nel mirino di big italiane ed estere: "Nel mercato non sempre puoi fare quello che vuoi ma ti adatti con quello che c'è a disposizione. Siamo focalizzati in quello che abbiamo e il nostro focus non cambierà, questo è il mio compito di allenatore, esaltare quello che ho a disposizione. Tutto è possibile". Le parole riprese da ParmaLive.