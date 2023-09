Nel pre partita di Inter-Milan, Beppe Marotta si è concesso ai microfoni di DAZN.

Ci racconta questo entusiasmo che si sta vivendo in questa stagione?

"C'è la consapevolezza che siamo una società che deve competere con ambizione. L'ambizione non è arroganza ma grande orgoglio. Lavoriamo insieme da 3 anni con Inzaghi e ci sono più certezze, più affiatamento. Sono vantaggi e tesoro che dobbiamo sfruttare".

Quanto è maturato Inzaghi come allenatore?

"Inzaghi è ancora molto giovane, si è adattato a una realtà diversa rispetto alla Lazio. Ha acquisito sicurezza, determinazione nella sua leadership. Lo vedo in grande miglioramento ed era già bravo. Oggi è una certezza per l'Inter, è il leader di questa squadra. E sono le prestazioni, oltre ai risultati, che danno questa certezza".

Frattesi è una risorsa dell'Inter. Sarà importantissimo e oggi ha capito la situazione davanti a lui. Cosa ne pensa?

"Condivido l'analisi. L'Inter partecipa a competizioni importanti, era nostro obbligo creare un gruppo competitivo. Ci sono titolari e co-titolari, preferisco questo a 11 titolari e riserve. Il gruppo è pronto per disputare una stagione che andrà oltre le 50 partite. Ci sarà spazio per tutti, Frattesi è intelligente. Ci sarà tempo per tutti i giocatori di dimostrare il proprio valore".

E' un derby da seconda stella, è questo il grande obiettivo?

"Sicuramente sì. Dobbiamo essere ambiziosi. Inter e MIlan sono da annoverare nella griglia scudetto, ci siamo e vogliamo essere protagonisti sicuramente".