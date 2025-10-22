In sala video, la Roma ha guardato e riguardato l'errore difensivo che ha spalancato le porte a Ange-Yoan Bonny, autore del gol che ha deciso a favore dell'Inter il match dell'Olimpico di sabato scorso. Lo ha confermato Zeki Çelik, parlando a Sky Sport alla vigilia della sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen: "Lo abbiamo analizzato, come sempre. Abbiamo visto cosa dobbiamo fare, sperando che non ricapiti più", le parole del difensore turco.