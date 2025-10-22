L'abbraccio tra Ange-Yoan Bonny e Francesco Pio Esposito è una delle più belle cartoline che l'Inter si è portata via da Bruxelles, dove è arrivata una vittoria convincente per 4-0 contro l'Union Saint-Gilloise sublimata dal primo gol in Champions League dell'ex attaccante dello Spezia proprio grazie a un assist del francese. Un quadretto da meglio gioventù nerazzurra che il numero 94 ha pubblicato su Instagram per ringraziare il compagno di squadra del prezioso cadeau: "Grazie, fenomeno", ha scritto Pio. Pronta la risposta dell'ex Parma: "Sei un mostro".