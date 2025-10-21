A poche ore da Union Saint-Gilloise-Inter, Sky Sport ha intervistato un tifoso speciale della squadra belga, Stefano Righi, membro dei Righeira: "'Vamos a la Playa' inno del club? E' un brano che continua a darmi soddisfazioni dopo 42 anni. Sono felice di questo perché c'è un amore reciproco con l'Union. Qua la cantano in spagnolo, quando l'abbiamo scritta eravamo in una situazione underground, non mi immaginavo che la lingua spagnola fosse un veicolo straordinario per il successo internazionale del brano. Io sono juventino nel DNA, sono nato bianconero, ma la vita mi ha fatto incontrare l'Union, una squadra che ho scelto. Questa cosa mi ha ridato l'amore per il calcio, tanto che recentemente sono diventato sponsor de La Vischese una squadra di Promozione piemontese".

Un pronostico.

"No comment, diciamo che è dura. Avrei preferito incontrare la Juve in questo periodo".

Che cosa l'ha stregata di questo club?

"Fondamentalmente il fatto di avermi fatto tornare bambino quando mio padre mi portava allo stadio e il calcio era quello che vedevo nell'album delle figurine. In un secondo momento, inoltre, ho scoperto che l'Union è nato lo stesso giorno della Juventus. Qui si respira il calcio con un sapore diverso da quello italiano, un po' vecchio stile".

Lei si era esibito prima della partita con la Roma, lo farà anche stasera?

"No, spero di esibirmi in privato per festeggiare. Anche se sarà dura...".