La Repubblica sottolinea una volta di più le differenze tra lo scorso anno e la stagione in corso per quel che riguarda le qualità degli attaccanti. Secondo il quotidiano, Chivu non si sarebbe potuto permettere l'espressione "i titolari non esistono" se avesse avuto Arnautovic, Correa e Taremi, avere invece Bonny e Pio Esposito gli consente di ruotare quattro uomini su due posizioni.

Oggi dal 1' dovrebbe partire Pio Esposito, da capire se con al fianco Bonny o Lautaro. Con il tecnico rumeno di certezze non ce ne sono: potrebbe persino lanciare in attacco Frattesi.