Lo scalo privato scelto dall’Inter per atterrare e ripartire da Bruxelles sarà chiuso, come sempre, questa notte. Il che significa che i nerazzurri dopo la partita contro l’Union Saint Gilloise resteranno a dormire in Belgio, non tornando, come di consueto, a casa subito dopo la partita. Ovviamente Cristian Chivu e il suo staff hanno già preparato la giornata di domani e quelle successive anche in base a questo piccolo inconveniente.